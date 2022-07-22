Глава ФФКР Горшков прокомментировал решение не пускать Трусову в Швецию на мастер-класс

Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков отреагировал на информацию о том, что мастер-класс Александры.

«Я нахожусь в славном городе Суздаль, поэтому мне сложно комментировать что-либо. Я пока не в курсе этой ситуации», - приводит слова Горшкова РИА Новости.

Напомним, что в данный момент Трусова занимает второе место в мировом общем зачете среди женщин-одиночниц, уступая лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль. Также на ее счету бронза чемпионата мира-2021.