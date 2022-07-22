«Сами себя опять наказали». Губерниев - об отмене мастер-класса Трусовой в Стокгольме

Популярный комментатор и блогер Дмитрий Губерниев высказался об отмене мастер-класса Александры Трусовой в Стокгольме (Швеция), который должен был состояться в конце августа.

«Отменили шведы и Трусову, и радость юных шведских фигуристов! Сами себя опять наказали…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Мастер-класс должен был пройти в Стокгольме 27-28 августа.

Напомним, что в данный момент Трусова занимает второе место в мировом общем зачете среди женщин-одиночниц, уступая лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль. Также на ее счету бронза чемпионата мира-2021.