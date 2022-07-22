Ягудин допустил, что Трусова в Швеции ждал бы не самый теплый прием

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отреагировал на информацию о том, что мастер-класс Александры Трусовой в Стокгольме отменили вследствие рекомендации со стороны шведской федерации фигурного катания.

«С другой стороны, может, оно и к лучшему. Вдруг Сашу также ждал бы не самый теплый прием?» - приводит слова прославленного спортсмена «Матч ТВ».

Напомним, что в данный момент Трусова занимает второе место в мировом общем зачете среди женщин-одиночниц, уступая лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль. Также на ее счету бронза чемпионата мира-2021.