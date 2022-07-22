Журова - о недопуске Трусовой в Швецию: По-человечески они наверняка не очень русофобны

Олимпийская чемпионка-2006 по конькобежному спорту и ныне депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что российскую фигуристку Александру Трусову не пускают в Швецию для проведения мастер-класса с местной аудиторией.

«Удивительно, что они долго говорили, что все состоится. Понятно, что сейчас вряд ли бы кто-то спонсорам это позволил сделать, думаю, им ужасно неприятно и обидно, по-человечески они наверняка не очень русофобны, но есть какие-то рычаги воздействия на них. Несомненно, для молодых фигуристов было бы крайне интересно увидеть своими глазами, но сами не захотели, как говорится, назло маме отморожу уши», - приводит слова Журовой ТАСС.

Напомним, что в данный момент Трусова занимает второе место в мировом общем зачете среди женщин-одиночниц, уступая лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль. Также на ее счету бронза чемпионата мира-2021.