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«Меня окутал страх». Валиева расплакалась, когда вспомнила свои выступления на Олимпиаде-2022

В Пекине российская фигуристка стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях.
23 июля 2022 17:26
автор: Александр Бойченко

Олимпийская чемпионка-2022 Камила Валиева рассказал об ощущениях, которые она чувствовала во время выступлений на Играх в Пекине.

«На Олимпиаде я не смогла понять, что меня поддерживают. Почему-то именно в тот момент подумала, что я одна, а для меня это очень плохо. Как будто ты один выходишь, у меня так было. Когда я встала в начальную позу, по моим глазам уже было видно, что меня уже окутал страх. Находясь там, я плакала каждый день, потому что видела большое количество поддержки», — рассказала Валиева на VK Fest, расплакавшись во время своей речи.

Напомним, что на прошедшей Олимпиаде в Пекине Валиева стала победительницей командного турнира. После этого стало известно, что в декабре 2021 года тогда еще 15-летняя спортсменка сдала положительную допинг-пробу. В ее тесте было найдено запрещенное вещество – триметазидин.

14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил россиянку до одиночных соревнований, в которых она заняла четвертое место.

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