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Тарасова - об ученицах Тутберидзе: Прыгают абсолютно все

Татьяна Анатольевна посетила тренировку воспитанниц Этери Георгиевны.
26 июля 2022 08:47
автор: Александр Шульгин

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова осталась в восторге от увиденного на тренировках группы Этери Тутберидзе.

«Там были совсем девчонки - 12-13 лет. Взрослые все уже разъехались по разным показательным выступлением. Кто-то у Илюши Авербуха катается, кто-то у Тани Навки, кто-то у Жени Плющенко. Так что я поехала посмотреть на детей, как они готовятся к своему сезону. Получила большое удовольствие. Девочки очень способные, многое умеют делать, прыгают абсолютно все. Тренировка идет в бесконечном темпе, никто не останавливается», - приводит слова Тарасовой «РИА Новости».

Добавим, что в летний период многие представители фигурного катания заняты в ледовых шоу. Кроме того, пока нет понимания, смогут ли россияне принять участие в международных соревнованиях в следующем сезоне.

источник: «РИА Новости»
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