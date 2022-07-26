Тарасова - об ученицах Тутберидзе: Прыгают абсолютно все

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова осталась в восторге от увиденного на тренировках группы Этери Тутберидзе.

«Там были совсем девчонки - 12-13 лет. Взрослые все уже разъехались по разным показательным выступлением. Кто-то у Илюши Авербуха катается, кто-то у Тани Навки, кто-то у Жени Плющенко. Так что я поехала посмотреть на детей, как они готовятся к своему сезону. Получила большое удовольствие. Девочки очень способные, многое умеют делать, прыгают абсолютно все. Тренировка идет в бесконечном темпе, никто не останавливается», - приводит слова Тарасовой «РИА Новости».

Добавим, что в летний период многие представители фигурного катания заняты в ледовых шоу. Кроме того, пока нет понимания, смогут ли россияне принять участие в международных соревнованиях в следующем сезоне.