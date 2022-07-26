Медведева - о поддержке Валиевой на ОИ-2022: Я старалась сделать все, чтобы ей было легче

Двукратный олимпийский призер-2018 Евгения Медведева рассказала, как старалась помочь соотечественнице Камиле Валиевой на Играх-2022 в Пекине после нашумевшего допингового скандала.

«Знаешь, я как человек, которого задело, что после Олимпиады близкие мне люди рассказывали в интервью про мое состояние после Игр… Я доверялась людям, а они потом в интервью говорили: вы себе не представляете, Женя так плакала, Женя так переживала, ей было так плохо. Хотя я сама об этом не говорила.

Поэтому я не буду говорить про состояние Камилы. Но я честно старалась сделать все, чтобы ей было легче», — сказала Медведева YouTube-каналу Forbes.

Напомним, что на прошедшей Олимпиаде в Пекине Валиева стала победительницей командного турнира. После этого стало известно, что в декабре 2021 года 15-летняя спортсменка сдала положительную допинг-пробу. В ее тесте было найдено запрещенное вещество – триметазидин.

14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил россиянку до одиночных соревнований, в которых она заняла четвертое место.