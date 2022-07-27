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Елену Буянову выписали из больницы

Тренер сама сообщила об этом журналистам.
27 июля 2022 18:15
автор: Александр Шульгин

Заслуженный тренер России Елена Буянова уже вернулась домой после выписки из больницы.

«Я дома. Послушала столько историй о себе: что я потеряла сознание на тренировке, что меня везли чуть ли не в реанимацию. А самое смешное, что меня «разоблачили», когда я уже собралась домой. Сегодня сказали, что можно уже выписываться», - приводит слова наставницы «РИА Новости».

Напомним, ранее наставница Алены Косторной была госпитализирована с коронавирусом.

Буянова также знаменита тем, что привела Аделину Сотникову к первому в истории России олимпийскому золоту на Играх в Сочи.

источник: «РИА Новости»
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