Елену Буянову выписали из больницы

Заслуженный тренер России Елена Буянова уже вернулась домой после выписки из больницы.

«Я дома. Послушала столько историй о себе: что я потеряла сознание на тренировке, что меня везли чуть ли не в реанимацию. А самое смешное, что меня «разоблачили», когда я уже собралась домой. Сегодня сказали, что можно уже выписываться», - приводит слова наставницы «РИА Новости».

Напомним, ранее наставница Алены Косторной была госпитализирована с коронавирусом.

Буянова также знаменита тем, что привела Аделину Сотникову к первому в истории России олимпийскому золоту на Играх в Сочи.