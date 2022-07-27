Президент WADA рассказал, как продвигается разбирательство дела о допинге Валиевой

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька рассказал, как обстоит дело с допинговым разбирательством российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Иногда процессы занимают немного больше времени из-за технических деталей. Мы очень внимательно следим за ситуацией. Мы ожидаем, что РУСАДА вскоре организует слушания. Дайте нам немного времени, чтобы оценить ситуацию. В этом месяце РУСАДА запросило документы и материалы, чтобы не прекращать свою деятельность. Они смотрят и, насколько я знаю, в ближайшее время планируют организовать слушания», — цитирует Баньку Inside The Games.

Напомним, что на прошедшей Олимпиаде в Пекине Валиева стала победительницей командного турнира. После этого стало известно, что в декабре 2021 года тогда еще 15-летняя спортсменка сдала положительную допинг-пробу. В ее тесте было найдено запрещенное вещество – триметазидин.

14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил россиянку до одиночных соревнований, в которых она заняла четвертое место.