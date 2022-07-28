Туктамышева включит несколько четверных в новую произвольную программу

Тренер чемпионки мира в фигурном катании Елизаветы Туктамышевой Татьяна Мишина приоткрыла тайну, какие элементы могут войти в новую произвольную программу фигуристки.

«Конечно, в планах есть, для этого и тренирует, чтобы их показывать на соревнованиях. Конечно, перед каждым стартом видна готовность прыжка, потому что один прыжок не должен повлиять на всю программу. От настроя тоже очень многое зависит, но он у Лизы очень серьезный. Она учит и тулуп, и сальхов, и лутц», - приводит слова Мишиной телеканал «Матч ТВ».

Также наставница добавила, что Лиза планирует включить сразу два четверных прыжка в новую программу.

Напомним, в настоящее время все российские фигуристы отстранены от участия в международных соревнованиях.