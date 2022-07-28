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Валентина Родионенко: Трусова находится в прострации - она не знает, чего хочет

Ранее фигуристка заявила о готовности попробовать себя в разных видах спорта.
28 июля 2022 20:29

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отреагировала на слова фигуристки Александры Трусовой о готовности попробовать себя в разных видах спорта.

«По настроению этой девочки, как она мечется сейчас, я могу только понять - она сама должна какое-то решение принять и где-то остановиться, потому что сейчас она находится в такой, я бы сказала, прострации – она не знает, чего она хочет», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Напомним, что в данный момент Трусова занимает второе место в мировом общем зачете среди женщин-одиночниц, уступая лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль. Также на ее счету бронза чемпионата мира-2021.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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