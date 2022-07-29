Этери Тутберидзе во второй раз за межсезонье посетила США

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе вновь побывала в США. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, наставница отправилась в Северную Америку сразу после завершения сбора своей группы в Новогорске и пробыла за океаном около недели, вернувшись в Россию 27 июля.

Напомним, что Тутберидзе ранее уже улетала к своей дочери Диане Дэвис, которая проживает в Штатах. Фигуристка выступает в танцах на льду в дуэте с Глебом Смолкиным. Пара пыталась пройти просмотр в Федерации фигурного катания США с целью выступления за сборную этой страны.