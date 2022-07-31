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Евгения Медведева рассказала о своей самой дорогой покупке в жизни

Фигуристка похвасталась собственным домом.
31 июля 2022 23:14
автор: Александр Шульгин

Серебряный призер Олимпийских игр в фигурном катании Евгения Медведева рассказал о своей самой дорогой в жизни покупке.

«Самая дорогая моя покупка - это дом. Купила недавно, второй год. Очень вовремя я его купила. Сработала чуечка», - приводит слова спортсменки YouTube-канал «Инвестерика».

В минувшем сезоне Медведева попробовала себя в роли участницы шоу «Ледниковый период», выступив в паре с блогеором Даней Милохиным.

Кроме того, фигуристка окунулась и в журналистику, помогая российскому федеральному телевидению вести репортажи с Олимпийских игр в Пекине.

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