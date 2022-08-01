Загитова задумывается о карьере тренера

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась относительно возможной работы тренером.

Напомним, что 20-летняя спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года.

«Конечно, я задумывалась о карьере тренера, мне очень нравится работать с детьми, но пока что я, наверное, не хочу быть тренером. В будущем это возможно. Пока я хочу связать свою жизнь с телевидением, что-то в этом роде», — цитирует Загитову «Чемпионат».

Добавим, что победительница ОИ-2018 получает высшее образование на факультете журналистики.