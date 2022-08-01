Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Загитова задумывается о карьере тренера

Олимпийская чемпионка пока строит карьеру на телевидении.
01 августа 2022 20:00
автор: Александр Поволоцкий

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась относительно возможной работы тренером.

Напомним, что 20-летняя спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года.

«Конечно, я задумывалась о карьере тренера, мне очень нравится работать с детьми, но пока что я, наверное, не хочу быть тренером. В будущем это возможно. Пока я хочу связать свою жизнь с телевидением, что-то в этом роде», — цитирует Загитову «Чемпионат».

Добавим, что победительница ОИ-2018 получает высшее образование на факультете журналистики.

источник: Чемпионат.com
Это интересно:
Загитова задумывается о карьере тренера
Олимпийская чемпионка пока строит карьеру на телевидении.
01.08.2022 20:00
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Евгения Медведева рассказала о своей самой дорогой покупке в жизни
Фигуристка похвасталась собственным домом.
31.07.2022 23:14
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Этери Тутберидзе во второй раз за межсезонье посетила США
Наставница в Северной Америке пробыла неделю.
29.07.2022 14:48
Фигурное катание
Коньки Загитовой продали на аукционе за 150 тысяч
Вырученные деньги пошли на благотворительные цели.
28.07.2022 23:03
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Валентина Родионенко: Трусова находится в прострации - она не знает, чего хочет
Ранее фигуристка заявила о готовности попробовать себя в разных видах спорта.
28.07.2022 20:29
Фигурное катание
Туктамышева включит несколько четверных в новую произвольную программу
Фигуристка работает над разными видами прыжков.
28.07.2022 18:38
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Мостовой заявил, что Черышев усилил бы «Спартак», но он не поедет в Россию
Московский клуб дважды срывал возможный трансфер футболиста.
27.07.2022 22:55
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Президент WADA рассказал, как продвигается разбирательство дела о допинге Валиевой
На Олимпиаде-2022 российская фигуристка была временно отстранена от соревнований.
27.07.2022 21:46
Фигурное катание
автор: Александр Бойченко
Елену Буянову выписали из больницы
Тренер сама сообщила об этом журналистам.
27.07.2022 18:15
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Медведева - о поддержке Валиевой на ОИ-2022: Я старалась сделать все, чтобы ей было легче
Российскую фигуристку временно отстранили от соревнований по ходу турнира.
26.07.2022 14:24
Фигурное катание
автор: Александр Бойченко
Фан Ай Ди или Фан Уйди? Как в России «приживается» паспорт болельщика
Третий тур РПЛ ознаменовался не только рядом ярких матчей, но и введением системы Fan ID в Екатеринбурге, Сочи, Самаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. Суммарная посещаемость составила жалкие 34 088 зрителей на всех.
От реваншей Усика и Камару до возвращения Гассиева. Что ждет фанатов бокса и ММА в августе
«Плеймейкер» представляет Топ-10 поединков третьего летнего месяца.
Дебют Квята в США, победа Смоляра в «Ф-3» и финал-кошмар Потаповой в Праге. Новые приключения наших нейтралов
Обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
«У Ашота» в Тушино и другие футбольные мемы
Главные новости российского и мирового футбола в картинках.
«Уход Федуна стал бы спасением и облегчением». Червиченко — о возможной смене владельца «Спартака»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением об анонсированных перестановках в руководстве народной команды.
Ежемесячный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 01.08.2022: на кону 13 198 828 рублей!
1 августа 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Теперь — Хачатурянц! Федуну нашли нового преемника в «Спартаке»
Как известно, дыма без огня не бывает. 1 августа различные источники продолжили настаивать на скорой смене руководителя в «Спартаке».
Справились и без Мбаппе! Как Месси, Неймар и Рамос устроили шоу из Суперкубка Франции в Тель-Авиве
«Пари Сен-Жермен» завоевал первый трофей в сезоне, выиграв Суперкубок страны у «Нанта» - 4:0.
«У нас с Литвиновым получилось неплохо». Никита Чернов — об обороне «Спартака» без Джикии
Защитник «Спартака» Никита Чернов после победы над «Оренбургом» в 3-м туре РПЛ (4:1) рассказал о борьбе за чемпионство и прокомментировал слова Леонида Федуна.
Абаскаль «подсел» на 4:1. Как «Спартак» разгромил «Оренбург» и втиснулся между «Зенитом» и ЦСКА
В матче 3-го тура РПЛ команда Гильермо Абаскаля повторила результат предыдущего тура (4:1) благодаря двум голам и двум передачам Квинси Промеса.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика