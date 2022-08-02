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«Ей обидно за своих воспитанников»: Железняков прокомментировал эмоциональный пост Тутберидзе

Тренер призвала ISU «заморозить» мировые рейтинги в отсутствие российских фигуристов.
02 августа 2022 09:38
автор: Артур Гичунцев

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, поддержал тренера после слов, адресованных руководству Международного союза конькобежцев (ISU).

Напомним, Тутберидзе осудила отстранение российских фигуристов, а также выразила мнение, что ISU должен «заморозить» мировые рейтинги в отсутствие отечественных спортсменов.

«Мы-то, взрослые, не понимаем, что происходит, а дети – тем более. Они с четырех лет вкалывают через пот и кровь, зарабатывают травмы и идут через это к своим медалям. А им портят судьбу дяди-политики, которые в креслах задницы наращивают.

Это не страх, а скорее обида. Этери – совершенно бесстрашный человек, состоявшийся. Она не пропадет, поверьте мне. Просто ей обидно за своих воспитанников, за свою работу. У нормального человека иначе быть не может. Он все время идет к высочайшим достижениям, а потом…» – цитирует Железнякова «Матч ТВ».

Российских фигуристов отстранили от международных соревнований на неопределенный срок. Такое решение было принято из-за ситуации на Украине.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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