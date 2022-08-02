Татьяна Тарасова вступилась за Тутберидзе, которую обвинили в нарушении fair play

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вступилась за свою коллегу Этери Тутберидзе, которую обвинили в нарушении fair play.

Подобное высказывание себе позволила двукратная чемпионка мира из Канады Меган Дюамель, которой не понравилось негодование Тутберидзе по поводу проведения чемпионатов и обновления рейтинга в отсутствии российских фигуристов.

«Абсолютно бездоказательные обвинения. Когда со всех сторон бьют, думает, дай, и я подойду, немножко ударю. Она за эти слова должна ответить. Она выставляет их в прессе, за них нужно отвечать. Никаких доказательств у нее нет. Она это слышала — а мне кажется, что ей показалось. И на каком языке она все это слышала?» - приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на Олимпиаде в Пекине выяснялось, что подопечная Тутберидзе Камила Валиева сдала на чемпионате России положительную допинг-пробу.

CAS разрешил Валиевой продолжить выступление на Олимпиаде-2022, но МОК до завершения расследования считает ее результаты предварительными.