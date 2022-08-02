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Трусова призналась, что пробовала играть в хоккей с папой и братьями

Ранее фигуристка заявила о готовности попробовать себя в разных видах спорта.
02 августа 2022 22:06

Российская фигуристка Александра Трусова призналась, что не тренировалась перед исполнением буллита в перерыве благотворительного матча фонда Артемия Панарина.

«Тренировалась? Нет (смеется.) Пробовала играть в хоккей только с папой и братьями. Но буллит специально я не тренировала», - приводит слова Трусовой Sport24.

Напомним, что в данный момент Трусова занимает второе место в мировом общем зачете среди женщин-одиночниц, уступая лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль. Также на ее счету бронза чемпионата мира-2021.

источник: Sport24.ru
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