Трусова призналась, что пробовала играть в хоккей с папой и братьями

Российская фигуристка Александра Трусова призналась, что не тренировалась перед исполнением буллита в перерыве благотворительного матча фонда Артемия Панарина.

«Тренировалась? Нет (смеется.) Пробовала играть в хоккей только с папой и братьями. Но буллит специально я не тренировала», - приводит слова Трусовой Sport24.

Напомним, что в данный момент Трусова занимает второе место в мировом общем зачете среди женщин-одиночниц, уступая лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль. Также на ее счету бронза чемпионата мира-2021.