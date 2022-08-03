Международный союз конькобежцев резко сократил квоту сборной России на чемпионат мира

Международный союз конькобежцев (ISU) наложил новые санкции для сборной России по фигурному катанию.

Об этом сообщается на официальном сайте ISU.

Россия исчезла из списка стран, которые могут подавать более одной заявки в мужском, женском, парном катании и танцах на льду. Таким образом, в каждом виде соревнований может выступать не более одного российского спортсмена/пары/дуэта. Те же правила будут применяться к чемпионатам мира среди юниоров.

При этом Россия сохранила полную квоту (по три заявки в каждом виде) на чемпионат Европы. При этом отмечается, что российские фигуристы будут выступать на международных турнирах только в том случае, если с них будет снято отстранение.

Напомним, что российские фигуристы не имеют право участвовать в международных соревнованиях с 1 марта текущего года исходя из постановления ISU об участии отечественных атлетов.