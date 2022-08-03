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Роднина – о санкциях ISU в отношении России: Наше отстранение не закончится только этим сезоном

Национальную команду лишили максимальной квоты на ЧМ-2023.
03 августа 2022 17:07
автор: Артур Гичунцев

Сегодня, 2 августа, Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России максимальной квоты на ЧМ-2023.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина не видит смысла переживать по этому поводу. Бывшая спортсменка считает, что санкции ISU продлят не на один год.

«Думаю, наше отстранение не закончится только этим сезоном. Поэтому, что три, что один – сейчас не имеет значения», – сказала Роднина порталу Sport24.ru.

Согласно решению ISU, на ЧМ-2023 сборной России разрешено представить в каждом виде по одному фигуристу / паре, хотя ранее наша страна имела по три участника в мужском и женском одиночном катании, в соревнованиях спортивных пар и в танцах на льду.

источник: Sport24.ru
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