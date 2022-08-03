«Это произвол». Тарасова - о решении ISU по квотам для России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение ISU оставить для российских фигуристов по одной квоте в каждой дисциплине.

«Это произвол. Конечно, можно это решение оспаривать, но что мы получим - неизвестно», - приводит слова наставницы «РИА Новости».

Напомним, что в настоящее время российские фигуристы отстранены от участия в международных соревнованиях. В случае допуска к ним, вышеуказанное решение будет распространять на мировые первенства, а на чемпионатах Европы Россия по-прежнему сохранит максимальное представительство - по три участника в каждой дисциплине.