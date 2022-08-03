Бутырская отреагировала на новость о минимальных квотах для России на ЧМ

Первая чемпионка мира из России в фигурном катании Мария Бутырская считает, что решение ISU о минимальных квотах для отечественных спортсменов на чемпионатах мира не будет выглядеть слишком несправедливым в случае, если россиян допустят до международных соревнований.

«К сожалению, мы находимся в очень тяжелом положении, когда фактически не имеем возможности защитить права собственных атлетов. Мы понимаем, как это все несправедливо, но сделать ничего не можем. Нас просто никто не собирается слушать и слышать. Если попробуем оспорить данное решение, скажут: «Вы что? Скажите спасибо, что вас вообще допустили!» Поэтому, считаю, надо держать кулаки за то, чтобы отечественной сборной хотя бы разрешили выступить на ЧМ», - приводит слова Бутырской RT.

Напомним, что в настоящее время российские фигуристы отстранены от участия в международных соревнованиях. В случае допуска к ним, вышеуказанное решение будет распространять на мировые первенства, а на чемпионатах Европы Россия по-прежнему сохранит максимальное представительство - по три участника в каждой дисциплине.