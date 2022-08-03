Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Бутырская отреагировала на новость о минимальных квотах для России на ЧМ

Решение распространяется только на мировые первенства.
03 августа 2022 19:51
автор: Александр Шульгин

Первая чемпионка мира из России в фигурном катании Мария Бутырская считает, что решение ISU о минимальных квотах для отечественных спортсменов на чемпионатах мира не будет выглядеть слишком несправедливым в случае, если россиян допустят до международных соревнований.

«К сожалению, мы находимся в очень тяжелом положении, когда фактически не имеем возможности защитить права собственных атлетов. Мы понимаем, как это все несправедливо, но сделать ничего не можем. Нас просто никто не собирается слушать и слышать. Если попробуем оспорить данное решение, скажут: «Вы что? Скажите спасибо, что вас вообще допустили!» Поэтому, считаю, надо держать кулаки за то, чтобы отечественной сборной хотя бы разрешили выступить на ЧМ», - приводит слова Бутырской RT.

Напомним, что в настоящее время российские фигуристы отстранены от участия в международных соревнованиях. В случае допуска к ним, вышеуказанное решение будет распространять на мировые первенства, а на чемпионатах Европы Россия по-прежнему сохранит максимальное представительство - по три участника в каждой дисциплине.

источник: «RT на русском»
Это интересно:
Бутырская отреагировала на новость о минимальных квотах для России на ЧМ
Решение распространяется только на мировые первенства.
03.08.2022 19:51
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
«Это произвол». Тарасова - о решении ISU по квотам для России
Организация урезала количество потенциальных участников от страны до минимума.
03.08.2022 17:27
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Роднина – о санкциях ISU в отношении России: Наше отстранение не закончится только этим сезоном
Национальную команду лишили максимальной квоты на ЧМ-2023.
03.08.2022 17:07
Фигурное катание
автор: Артур Гичунцев
Международный союз конькобежцев резко сократил квоту сборной России на чемпионат мира
Ранее отечественным спортсменов отстранили от всех соревнований под эгидой федерации.
03.08.2022 16:14
Фигурное катание
автор: Александр Бойченко
Трусова призналась, что пробовала играть в хоккей с папой и братьями
Ранее фигуристка заявила о готовности попробовать себя в разных видах спорта.
02.08.2022 22:06
Фигурное катание
Татьяна Тарасова вступилась за Тутберидзе, которую обвинили в нарушении fair play
Подобное высказывание себе позволила канадка Дюамель.
02.08.2022 14:36
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
«Ей обидно за своих воспитанников»: Железняков прокомментировал эмоциональный пост Тутберидзе
Тренер призвала ISU «заморозить» мировые рейтинги в отсутствие российских фигуристов.
02.08.2022 09:38
Фигурное катание
автор: Артур Гичунцев
Олег Матыцин: Без россиян мировой спорт лишает себя возможности развивать конкуренцию
Некоторые российские спортсмены выступают на соревнованиях под нейтральным флагом.
01.08.2022 23:40
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Загитова задумывается о карьере тренера
Олимпийская чемпионка пока строит карьеру на телевидении.
01.08.2022 20:00
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Евгения Медведева рассказала о своей самой дорогой покупке в жизни
Фигуристка похвасталась собственным домом.
31.07.2022 23:14
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Новый СКА хорош в первом же летнем матче! Как команда Ротенберга стартовала на «Лига Ставок Sochi Hockey Open»
На черноморском курорте проходят первые матчи представительного «Лига Ставок Sochi Hockey Open»-2022: питерские армейцы победили минских динамовцев - 4:1.
К победам — поверх барьеров! Как Этери Тутберидзе ломает стандарты и меняет правила
Новая статья из цикла, посвященного 30-летию российского спорта, - портрет тренера, чьи фигуристки не знают равных на мировой арене.
«Дело не в деньгах, а в успехе российского хоккея!» СКА и «Лига Ставок» подписали соглашение до 2025 года
В преддверии крупного предсезонного турнира «Лига Ставок Sochi Hockey Open» состоялась церемония подписания партнерского контракта между ХК СКА и «Лигой Ставок».
Головин и компания пока не проснулись. Как «Монако» начал отбор в Лигу чемпионов с домашней ничьей
Монегаски свели вничью (1:1) первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПСВ.
Чем запомнится Федун в «Спартаке»
Леонид Федун, вероятнее всего, покинет «Спартак». «Плеймейкер» вспоминает самые яркие моменты его 18-летнего правления, где было все — ненависть болельщиков, неудачные трансферы и даже гепатит у воспитанников спартаковской академии.
Ротенберг с новыми звездами СКА, несгибаемый Назаров и Омск без Хартли. На «Лига Ставок Sochi Hockey Open» будет жарко
3 - 9 августа на черноморском курорте пройдет крупный предсезонный хоккейный турнир «Лига Ставок Sochi Hockey Open»-2022.
Ничья с «Уфой» нужна была весной… Как «Рубин» Слуцкого снова потерял очки в Первой Лиге
В центрального матче 3-го тура Первой Лиги казанская команда не смогла выиграть у соседей из Башкирии (0:0).
Фан Ай Ди или Фан Уйди? Как в России «приживается» паспорт болельщика
Третий тур РПЛ ознаменовался не только рядом ярких матчей, но и введением системы Fan ID в Екатеринбурге, Сочи, Самаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. Суммарная посещаемость составила жалкие 34 088 зрителей на всех.
От реваншей Усика и Камару до возвращения Гассиева. Что ждет фанатов бокса и ММА в августе
«Плеймейкер» представляет Топ-10 поединков третьего летнего месяца.
Дебют Квята в США, победа Смоляра в «Ф-3» и финал-кошмар Потаповой в Праге. Новые приключения наших нейтралов
Обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика