Татьяна Тарасова: В ISU хотят, чтоб фигурное катание в России умерло

Сегодня, 3 августа, Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России максимальной квоты на ЧМ-2023.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова объяснила, почему в руководстве организации пошли на такой шаг.
«Они хотят, чтобы фигурное катание в России умерло. Вряд ли дождутся», – заявила Тарасова, чьи слова приводит ТАСС.
Согласно решению ISU, на ЧМ-2023 сборной России разрешено представить в каждом виде по одному фигуристу / паре, хотя ранее наша страна имела по три участника в мужском и женском одиночном катании, в соревнованиях спортивных пар и в танцах на льду.
источник: ТАСС