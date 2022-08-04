Песков поддержал позицию Тутберидзе по спортивным рейтингам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о словах тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе об обновлении мировых рейтингов без российских спортсменов.

Ранее 48-летняя наставница заявила, что распределение титулов в спорте пока не может быть полноценными, поскольку на состязаниях нет сильнейших атлетов.

«Если говорить о фигурном катании, наши спортсмены — одни из самых сильных в мире. И любой рейтинг, где бы он ни составлялся, любое международное соревнование, где бы оно ни проводилось, без участия наших спортсменов не может быть полноценным. Потому что не участвуют сильнейшие», — приводят »РИА Новости Спорт» слова Пескова.

Российских фигуристов отстранили от международных соревнований на неопределенный срок. Такое решение было принято из-за ситуации на Украине.