Валиева - об участии в «Аленьком цветочке»: Тут не научишься прыгать и скользить

Олимпийская чемпионка-2022 в командных соревнованиях Камила Валиева поделилась впечатлениями от участия в шоу «Аленький цветочек», где она исполняет главную роль - Настеньку.

«Сказка – это как такое переключение. Потому что бесконечно работать в одиночном катании очень тяжело. Тут можно показывать эмоции разные, намного больше жить – то есть каждый день проживаешь какую-то историю. Намного интереснее, но тут не научишься прыгать и скользить, так как маленькая арена. Тут уже просто на своих силах», — сказала Валиева в видео для Первого канала.

Напомним, что премьера «Аленького цветочка» состоялась в 2019 году в Москве. С тех пор организатор мероприятия Татьяна Навка регулярно проводит гастрольные туры по России.

Камила Валиева в этом шоу исполняет роль Настеньки, ее партнером является олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев.