Константинова - о завершении карьеры: Просто не видела мотивации продолжать

Серебряный призер этапа Гран-при в Финляндии (2018), российская фигуристка Станислава Константинова рассказала, почему приняла решение завершить спортивную карьеру.

«Мы поговорили с тренером Викторией Евгеньевной (Буцаевой) и пришли к выводу, что нужно взять паузу. Ведь практически весь прошлый сезон пропустила. Очень тяжело восстанавливалась после коронавируса, потом преследовали травмы, обострялись старые болячки.

Решила пойти именно таким путем. Переломным моментом стало решение об отстранении российских фигуристов от международных стартов», – сказала Константинова «Р-Спорт».

В ходе профессиональной карьеры 22-летняя Константинова завоевала серебро Гран-при в Финляндии (2018), а также стала третьей на Универсиде-2019 в одиночном катании.