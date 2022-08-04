«Нет, ну вы какие-то блаженные». Роднина - об идее создания в России лиги фигурного катания

Депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина прокомментировала идею бывшего тренера и судьи Александра Веденина создать в России лигу фигурного катания наподобие хоккейной НХЛ.

«Само предложение неинтересно, просто брякнуть в воздух? Что это значит вообще? Красивое слово - лига, да. Нет, ну, вы какие-то блаженные, что ли? Сравнили НХЛ и фигурное катание. Я не знаю. Какие в России спонсоры? На что? На кого? Как это будет выглядеть? Соревнование или будет какое-то сообщество? Что это будет. Наверное, соревнование? Вот именно, что, наверное. Вот когда все это будет связано, объявлено, тогда и поговорим», - приводит слова Родниной «Все про спорт».

Напомним, в настоящее время российские фигуристы отстранены от участия в международных соревнованиях.

Накануне стало известно о том, что ISU оставил России минимальные квоты для участия в чемпионатах мира в каждой из четырех дисциплин.