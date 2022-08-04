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Фигуристка Константинова раскритиковала введение fan-ID

Система запущена в тестовом режиме на части российских стадионов.
04 августа 2022 19:09
автор: Александр Шульгин

Бывшая российская фигуристка Станислава Константинова раскритиковала введение системы fan-ID на российских аренах.

«Возможно, это мешает фанатскому движению и поддержке команды, поэтому, наверное, отношусь негативно», - приводит слова спортсменки Sport24.ru.

Напомним, закон о введении в России системы обязательной идентификации зрителей спортивных мероприятий был принят в конце 2021 года, а его положения вступили в силу с 1 июня 2022 года. Согласно ему, каждый болельщик, собирающийся посетить спортивное мероприятие, обязан оформить персонифицированную карту.

Ранее фанатские объединения практически всех клубов РПЛ приняли решение бойкотировать матчи своих команд в связи с принятием соответствующего закона. В некоторых городах система заработает уже с 4 июля, в остальных - с 1 декабря 2022 года.

источник: Sport24.ru
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