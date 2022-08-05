Железняков - о лишении России максимальной квоты на ЧМ: Подачки пусть себе в одно место затолкают

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказал мнение о сокращении числа квот для россиян на международных турнирах по фигурному катанию. Ранее стало известно, что Россия лишилась максимальной квоты на ЧМ, хотя и сохранила ее на следующий чемпионат Европы.

«Это совсем неудивительно в свете последних событий. Пока мы не перелистнем очередную черную страницу, как уже бывало в нашей истории, ничего не изменится. Под запретом все, что касается русского, чему нам удивляться? Все это мы уже проходили и теперь пройдем, а их подачки пусть себе в одно место затолкают! Нужно потерпеть, нужно подождать, время все расставит на свои места. Ничего хорошего нас не ждет, пока они «лежат» под западной политической элитой. Все уже давно по-моему поняли эти очевидные вещи. Мир разделился на до и после, теперь нужно только время, когда все снова встанет на свои места, если конечно встанет. Все это политика и большая жестокая игра, спортом тут уже давно не пахнет», — приводит слова Железнякова Metaratings.ru.