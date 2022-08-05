ISU объяснил проведение соревнований в отсутствие россиян соображением безопасности

Международный союз конькобежцев (ISU) прокомментировал требование тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе о «заморозке» рейтингов и приостановки соревнований из-за отстранения российских спортсменов.

«Согласно единогласному решению конгресса ISU, отстранение является постоянным. Эти решения не являются ни санкцией, ни дисциплинарной мерой, ни решением о непригодности, а приняты исключительно в интересах безопасности участников и целостности соревнований», - приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы ISU.

Решение конгресса было утверждено в июне, при этом российские спортсмены были отстранены ISU еще 1 марта.

Напомним, что Международный олимпийский комитет в феврале выпустил рекомендацию о недопуске российских и белорусских спортсменов.