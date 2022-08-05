МОК отреагировал на эмоциональные слова Тутберидзе про отстранение россиян

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на слова заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, которая предложила не обновлять рейтинги российских фигуристов на период отстранения спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях.

«Позиция МОК в отношении санкций и защитных мер, связанных со спецоперацией России на территории Украины, а также поддержкой этой спецоперации Беларусью, остаётся неизменной», — приводит слова пресс-службы МОК РИА Новости Спорт.

Тутберидзе является ведущим российским тренером. Она воспитала многих олимпийских чемпионок, среди которых Евгения Медведева, Алина Загитова, Александра Трусова, Камила Валиева, Анна Щербакова и другие знаменитые спортсменки.