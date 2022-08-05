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МОК отреагировал на эмоциональные слова Тутберидзе про отстранение россиян

Наставница является ведущим российским тренером.
05 августа 2022 12:01

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на слова заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, которая предложила не обновлять рейтинги российских фигуристов на период отстранения спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях.

«Позиция МОК в отношении санкций и защитных мер, связанных со спецоперацией России на территории Украины, а также поддержкой этой спецоперации Беларусью, остаётся неизменной», — приводит слова пресс-службы МОК РИА Новости Спорт.

Тутберидзе является ведущим российским тренером. Она воспитала многих олимпийских чемпионок, среди которых Евгения Медведева, Алина Загитова, Александра Трусова, Камила Валиева, Анна Щербакова и другие знаменитые спортсменки.

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