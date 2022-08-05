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Тарасова раскритиковала ISU за ответ Тутберидзе

В организации не пожелали идти навстречу россиянам.
05 августа 2022 17:53
автор: Александр Шульгин

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала ответ ISU на предложение Этери Тутберидзе заморозить международные рейтинги в отсутствие россиян.

«Это было понятно, что они не одобрят. Как они могли одобрить заморозку рейтингов? Это было ожидаемо, потому что перед этим было тоже несколько вопросов, связанных с ISU, которые ничем не закончились, а только отстранением нас от соревнований. Для них вообще было бы лучше, чтобы мы пропали пропадом», - приводит слова наставницы телеканал «Матч ТВ».

Напомним, российские фигуристы отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ISU.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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