Тарасова высмеяла объяснение ISU отстранения российских спортсменов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала объяснение ISU решения об отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«Они выкручиваются, не надо о нас заботиться, мы сами о себе позаботимся. Нашим спортсменам ничего не угрожает, но даже если некая угроза существует, то этим должны обеспокоиться организаторы соревнований, дополнительно привлечь людей, чтобы обеспечить порядок. О чем тут говорить? Это самые настоящие санкции», - приводит слова Тарасовой ТАСС.

Напомним, россияне отстранены с 1 марта и уже пропустили проходивший во Франции чемпионат мира.

Решение действует до особого распоряжения. Кроме того, Россия лишилась домашнего этапа Гран-при.