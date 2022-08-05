Валиева заявила, что все сильнейшие фигуристы живут в России

Олимпийская чемпионка Пекина в командном первенстве по фигурному катанию Камила Валиева рассказал, в чем видит свою мотивацию выступления в сезоне, когда россияне отстранены от международных стартов.

«Моя мотивация - возможность соревноваться с самыми сильными и титулованными фигуристками мира. Повторю еще раз: все они живут и катаются в России. И это честь - соревноваться с лучшими», - приводит слова россиянки «Аргументы и факты».

Напомним, решение об отстранении россиян ISU принял 1 марта, а накануне урезал квоты отечественных спортсменов на чемпионатах мира до одной в каждой дисциплине.

Валиева стала участницей громкого доминг-скандала на Олимпийских играх в Пекине. В ее организме был обнаружен запрещенный препарат - триметазидин. В итоге в МОК заявили, что до окончания расследования будут считать результаты соревнований предварительными. Церемония награждения так и не была проведена.