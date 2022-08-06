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Безруков поддержал Тутберидзе в вопросе заморозки рейтингов фигуристов

В предстоящем сезоне отменен российский этап серии Гран-при.
06 августа 2022 10:47
автор: Александр Поволоцкий

Российский актер Сергей Безруков отреагировал на слова тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе об обновлении мировых рейтингов без российских спортсменов.

Ранее 48-летняя наставница заявила, что распределение титулов в спорте пока не может быть полноценными, поскольку на состязаниях нет сильнейших атлетов.

«Интересно, чему же российские спортсмены угрожали? Занять все призовые места на пьедестале? Да, действительно страшно. Но в чем смысл соревнований, если нет сильных конкурентов, мне не понять», — написал Безруков в своем телеграм-канале.

Российских фигуристов отстранили от международных соревнований на неопределенный срок. Такое решение было принято из-за ситуации на Украине.

источник: «Советский спорт»
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