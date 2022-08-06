Безруков поддержал Тутберидзе в вопросе заморозки рейтингов фигуристов

Российский актер Сергей Безруков отреагировал на слова тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе об обновлении мировых рейтингов без российских спортсменов.

Ранее 48-летняя наставница заявила, что распределение титулов в спорте пока не может быть полноценными, поскольку на состязаниях нет сильнейших атлетов.

«Интересно, чему же российские спортсмены угрожали? Занять все призовые места на пьедестале? Да, действительно страшно. Но в чем смысл соревнований, если нет сильных конкурентов, мне не понять», — написал Безруков в своем телеграм-канале.

Российских фигуристов отстранили от международных соревнований на неопределенный срок. Такое решение было принято из-за ситуации на Украине.