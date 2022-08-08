Валиева призналась, какие места в Москве считает своими любимыми

Российская фигуристка Камила Валиева призналась, что любит Москву больше остальных российских городов, а также перечислила свои любимые места в столице.

«Честно говоря, мне больше нравится в Москве. Здесь больше дел, больше событий происходит, тут больше движения.

Три любимых места? Лужники, парк Горького и Красная площадь. Когда я была маленькая, мне было лет шесть, мы с мамой пришли на Красную площадь, и я ей сказала «А можно мы сюда каждый день будем ходить?», - приводит слова спорстменки крупное российское спортивное СМИ.

Напомним, на Олимпиаде в Пекине в допинг-пробе Валиевой был обнаружен запрещенный препарат - триметазидин, из-за чего МОК объявил, что до завершения расследования будет считать результаты командного первенства по фигурному катанию, в котором сборная России с участием Камилы выиграла золото, предварительными.