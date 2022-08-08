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Косторная перенесет операцию из-за повреждения бедра

Спортсменка не смогла принят участие в ОИ-2022.
08 августа 2022 17:47
автор: Александр Поволоцкий

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная сообщила, что перенесет хирургическое вмешательство.

Напомним, что в марте 18-летняя спортсменка перешла к тренеру Елене Буяновой из группы Этери Тутберидзе.

«Ей сделают операцию по поводу травмы бедра. Хотели сделать раньше, но очень долго ждали из-за того, что не было расходников. Ждем скорейшего выздоровления нашей прекрасной спортсменки», — приводит слова Буяновой крупное российское агентство.

Добавим, что Косторная пропускала чемпионат России-2022 из-за травмы руки.

источник: «Советский спорт»
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