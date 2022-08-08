Косторная перенесет операцию из-за повреждения бедра

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная сообщила, что перенесет хирургическое вмешательство.
Напомним, что в марте 18-летняя спортсменка перешла к тренеру Елене Буяновой из группы Этери Тутберидзе.
«Ей сделают операцию по поводу травмы бедра. Хотели сделать раньше, но очень долго ждали из-за того, что не было расходников. Ждем скорейшего выздоровления нашей прекрасной спортсменки», — приводит слова Буяновой крупное российское агентство.
Добавим, что Косторная пропускала чемпионат России-2022 из-за травмы руки.
источник: «Советский спорт»