РУСАДА завершает расследование допинг-скандала Валиевой

В ближайшее время в отдел обработки результатов РУСАДА будут переданы документы по расследованию дела олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой.

Напомним, что на прошедшей Олимпиаде в Пекине 16-летняя спортсменка стала победительницей командного турнира. После этого стало известно, что в декабре 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу. В ее тесте было найдено запрещенное вещество – триметазидин.

14 февраля CAS допустил фигуристку до одиночных соревнований, в которых она заняла четвертое место.

«Отдел расследований РУСАДА проводит большую работу по сбору информации и опросу окружения спортсменки. Дело защищенного лица (в данном случае – спортсменки, не достигшей 16-летнего возраста на момент возможного нарушения антидопингового правила) требует тщательного расследования, касаемого персонала спортсмена. В ближайшие недели результаты расследования будут переданы в отдел обработки результатов РУСАДА», – передает сообщение организации российское информационное агентство.

Напомним, что российские фигуристы временно отстранены от участия в международных соревнований.