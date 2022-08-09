Навка будет презирать правительство Литвы, если оно лишит Дробязко гражданства

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил лишить гражданства бронзового призера чемпионата мира в танцах на льду Маргариту Дробязко за участие в ледовом шоу Татьяны Навки.

Фигуристка не является уроженкой Литвы и получила гражданство в 1993 году.

Навка прокомментировала это предложение российским СМИ.

«Это абсолютно отвратительно, это еще раз демонстрирует проявление слепой ненависти к нашей стране. Великие спортсмены дарят своим искусством, творчеством, талантом огромную радость, невероятные эмоции, делают мир чище, ведь искусство — лекарство для душ. Люди, которые хотят лишить тех, кто защищал честь их страны на международных соревнованиях, на Олимпийских играх наград и гражданства, вызывают у меня презрение. Я не говорю о тех, кто по-настоящему любит своих спортсменов, своих героев, я говорю о людишках, сидящих там у власти. Не им принимать такие решения», - сказала жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Раннее олимпийского чемпиона Дмитрия Петренко исключили из Украинской федерации фигурного катания. Причиной данного решение стало его участие в шоу Навки.

Добавим, что Дробязко выступала в данном же представлении со своим мужем Повиласам Ванагасом, по законодательству Литвы, его нельзя лишить гражданства, так как он является уроженцем страны.