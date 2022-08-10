Дробязко и Ванагаса лишили госнаград Латвии из-за участия в шоу Навки

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о лишении фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса госнаград.

Как сообщил чиновник на своей странице в соцсети, спортсмены исключены из списка кавалеров ордена Гедиминаса пятой степени. Отметим, что фигуристы были удостоены награды в 2000 году.

Науседа отметил, что решение принято в связи с участием Ванагаса и Дробязко в ледовом шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи.

Добавим, что представители сейма Литвы предлагают лишить Дробязко гражданства.