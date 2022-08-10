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Дробязко и Ванагас продолжат выступать в шоу Навки

Премьера шоу «Лебединое озеро» прошла 9 августа в Сочи.
10 августа 2022 14:00
автор: Александр Поволоцкий

Литовские фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас не намерены заканчивать выступления в шоу Татьяны Навки,

Напомним, что ранее глава прибалтийского государства Гитанас Науседа подписал указ об спортсменов из списка каавалеров ордена Гедиминаса пятой степени.

«Маргарита и Повилас продолжат выступления в шоу по плану», - сообщает известное российское агентство со ссылкой на пресс-службу шоу.

Добавим, что шоу «Лебединое озеро» с участием Дробязко и Ванагаса будет демонстрироваться до 18 сентября.

источник: «Советский спорт»
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