Дробязко и Ванагас продолжат выступать в шоу Навки

Литовские фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас не намерены заканчивать выступления в шоу Татьяны Навки,
Напомним, что ранее глава прибалтийского государства Гитанас Науседа подписал указ об спортсменов из списка каавалеров ордена Гедиминаса пятой степени.
«Маргарита и Повилас продолжат выступления в шоу по плану», - сообщает известное российское агентство со ссылкой на пресс-службу шоу.
Добавим, что шоу «Лебединое озеро» с участием Дробязко и Ванагаса будет демонстрироваться до 18 сентября.
источник: «Советский спорт»