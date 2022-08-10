Загитова может выступить в серии Гран-при России

Олимпийская чемпионка по фигурному катании Алина Загитова заявила, что может выступит в ходе российских турниров с показательными номерами.

Отметим, что 20-летняя спортсменка выступает в главной роли в шоу «Аленький цветочек». Оно демонстрируется на льду арены «Айсберг» в Сочи.

«На протяжении ближайшего месяца я буду здесь, в Сочи. А дальше - если предложат выступить, скорее всего, соглашусь. И новые программы будут. Попрошу Даниила Марковича Глейхенгауза их сделать. Парочка конкретных идей уже есть», - цитирует Загитову известное российское агентство.

Ранее спортсменка заявила, что хочет взять интервью у президента РФ Владимира Путина.