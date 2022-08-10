Губерниев – о желании Загитовой взять интервью у Путина: Без меня ей это сделать будет очень сложно

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление российской фигуристки Алины Загитовой о желании взять интервью у президента РФ Владимира Путина.

«Ей нужно понимать, что для того, чтобы быть убедительной, когда она будет брать интервью, нужно до конца владеть мастерством телевизионной ведущей. А без меня ей это сделать будет очень сложно», – цитирует Губерниева Metaratings.ru.

Напомним, Загитова приостановила карьеру в 2019 году и сосредоточилась на работе ведущей. Кроме того, она начала выступать в различных ледовых шоу.

Ранее Алина Загитова провела мастер-класс с олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым.