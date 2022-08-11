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Тарасова обратилась к президенту МОК Баху

Отстранение России от мирового спорта может затянуться.
11 августа 2022 17:17
автор: Александр Шульгин

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на заявление главы МОК Томаса Баха о том, что он до сих пор не рекомендует допускать россиян и белорусов до международных стартов.

«Безобразно, он настраивает против нас весь мир, он не имеет права этого делать», - приводит слова Татьяны Анатольевны ТАСС.

Напомним, в настоящее время спортсмены из России и Белоруссии не имеют права выступать на международных турнирах под эгидой большинства спортивных федераций, в том числе, ISU.

источник: ТАСС
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