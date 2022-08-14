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Синицина и Кацалапов не делали объявлений о завершении карьеры

Тренер фигуристов был спровоцирован старым интервью.
Синицина и Кацалапов не делали объявлений о завершении карьеры
14 августа 2022 16:59
автор: Максим Скороходов
автор фото: Телеграм-канал Виктории Синициной

Российский фигурист Никита Кацалапов опроверг, что он и его партнерша в танцевальном дуэте Виктория Синицина завершили спортивную карьеру.

Ранее с таким заявлением выступил тренер фигуристов Александр Жулин.

«Друзья, мы не объявляли о завершении карьеры!

Мои слова выдрали из контекста старого интервью, спровоцировали этим тренера и вытащили из него комментарий.

Всё. Не было никаких заявлений», - написал Кацалапов в своем телеграм-канале.

Данное сообщение продублировала партнерша фигуриста Виктория Синицина.

Напомним, что Кацалапов вместе с Синициной стали в 2021 году чемпионами мира. Также дуэт выиграл олимпийское золото в Пекине за выступления в командном турнире.

В аналогичной дисциплине Кацалапов был первым со своей предыдущей партнершей Еленой Ильиных на Олимпиаде в Сочи.

источник: «Советский спорт»
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Тренер фигуристов был спровоцирован старым интервью.
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