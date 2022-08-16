Щербакова перенесет операцию на колене

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова расстроила своих болельщиков.

«Профессиональный спорт - это максимальная самоотдача. К сожалению, давняя травма колена не даёт мне тренироваться в полную силу.

Через несколько дней мне предстоит операция. Но я уверена, все будет хорошо», - написала 18-летняя спортсменка в телеграм-канале.

Напомним, что кроме победы на Олимпиаде в Пекине, Щербакова выигрывала чемпионат мира, а также трижды - национальное первенство. Помимо этого в составе сборной России фигуристка стала первой в командном чемпионате мира.