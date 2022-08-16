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Тренер Ласицкене заявил, что научил бы Трусову прыжкам в высоту: Почему нет?

Фигуристка уже имеет опыт выступлений в легкой атлетике.
16 августа 2022 16:46
автор: Александр Шульгин

Тренер олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене - Геннадий Габрилян считает, что смог бы обучить этой дисциплине серебряного призера Игр в Пекине в фигурном катании Александру Трусову.

«Научил бы прыгать Трусову, если бы она пришла? Ну а почему нет? Талантливый человек - он обычно талантлив во всём. Понятно, что в подготовку фигуристов заложены совершенно другие стереотипы, но научить можно всех. Просто для каждого будет свой потолок», - приводит слова Габриляна RT.

Напомним, в летнее межсезонье Трусова выступила на Неделе легкой атлетики в столичных «Лужниках», где участвовала в соревнованиях в прыжках в длину и выполнила норматив для второго юношеского разряда.

Также спортсменку видели на тренировках прыжков с шестом.

источник: «RT на русском»
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