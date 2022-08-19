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15-летняя российская фигуристка будет выступать под флагом Канады

Речь идет об Ульяне Ширяевой.
19 августа 2022 11:49
автор: Александр Бойченко

Российская 15-летняя фигуристка Ульяна Ширяева намерена получить гражданство Канады и выступать под флагом этой страны.

Об этом сообщают местные СМИ.

15-летняя спортсменка и ее семья переехали в Британскую Колумбию в начале этого года. Ширяева попросила сменить спортивное гражданство, но раньше декабря этот вопрос не решится. Однако ей уже разрешили участвовать в турнире Belair Direct BC в Бернаби.

В прошлом году российская фигуристка завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка России среди юниорок. В 2022-м она заняла 11-е место в аналогичных соревнованиях.

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