15-летняя российская фигуристка будет выступать под флагом Канады

Российская 15-летняя фигуристка Ульяна Ширяева намерена получить гражданство Канады и выступать под флагом этой страны.

Об этом сообщают местные СМИ.

15-летняя спортсменка и ее семья переехали в Британскую Колумбию в начале этого года. Ширяева попросила сменить спортивное гражданство, но раньше декабря этот вопрос не решится. Однако ей уже разрешили участвовать в турнире Belair Direct BC в Бернаби.

В прошлом году российская фигуристка завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка России среди юниорок. В 2022-м она заняла 11-е место в аналогичных соревнованиях.