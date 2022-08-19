Роднина – о переходе Ширяевой в сборную Канады: Не нужно устраивать трагедию на пустом месте

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина не видит ничего страшного в уходе российской фигуристки Ульяны Ширяевой в сборную Канады.

По словам бывшей спортсменки, это нормальная практика, поэтому, болельщикам не стоит критиковать 15-летнюю Ширяеву, которая решила выступать за сборную Канады.

«Мне сложно сказать, отправилась ли Ульяна в Канаду, чтобы иметь возможность выступать, но говорить о бегстве не совсем верно. По факту речь идёт о ребенке, который не имеет права подписать ни один документ. Полную ответственность за неё сейчас несут родители. Не нужно устраивать трагедию на пустом месте», – добавила Роднина для RT.

Напомним, в 2021 году Ширяева выиграла бронзу среди юниорок на этапе Кубка России, а в 2022-м стала 11-й на первенстве России среди юниоров.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от соревнований под своей эгидой.