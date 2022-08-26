Двукратный олимпийский чемпион Ханю заявил, что попал в сборную Японии из жалости

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю рассказал, как попал в сборную Японии в 2011 году из-за того, что его семья осталась без дома из-за наводнения и цунами.

- 2011 год очень повлиял на меня. Отбор в национальную команду, в котором меня пожалели: «Вот этот бедный ребенок тренируется в районе, пострадавшем от стихийного бедствия». Как я ненавидел это, - сказал японский фигурист местным СМИ.

Ханю является одним из обладателей «Большого шлема». Он выигрывал на чемпионате четырех континентов (2020 г.), чемпионате мира (2014, 2017) и Олимпиаде (2014, 2018).

В июле 2022 года Ханю объявил о завершении карьеры.