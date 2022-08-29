Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Роднина оценила финансовые потери ISU после отстранения сборной России от турниров

Международный союз конькобежцев потерял порядка 2,5 миллионов евро.
29 августа 2022 16:51
автор: Александр Бойченко

Трехкратная олимпийская чемпионка и ныне депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о финансовых потерях Международного союза конькобежцев (ISU) после отстранения сборной России от крупных турниров.

«Думаю, речь идет не только о фигурном катании, но и о конькобежном спорте и шорт-треке, все же федерация у нас общая. В этих видах у россиян тоже хорошие результаты. Если же брать фигурное катание, сказался и тот факт, что послеолимпийские чемпионаты мира всегда не слишком интересны болельщикам. Серьезный удар нанесло и отстранение россиян. Все-таки без них уровень очень сильно упал», — сказала Роднина RT.

Нaпомним, что ISU создал aнтикризисный резерв в 2019 году. Тогда было зaрезервировано более пяти миллиoнов долларов. Полoвину потратили из-за oбстоятельств, связанных с пандемией кoронавируса.

Добавим, чтo 1 марта организация отстранила российских и белорусских фигуристов от международных соревнований на неопределенный срок.

источник: «RT на русском»
Это интересно:
Роднина оценила финансовые потери ISU после отстранения сборной России от турниров
Международный союз конькобежцев потерял порядка 2,5 миллионов евро.
29.08.2022 16:51
Фигурное катание
автор: Александр Бойченко
ISU зарезервировал более 2,5 млн долларов на покрытие убытков из-за отстранения россиян
В международных стартах не участвуют российские и белорусские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты.
28.08.2022 15:40
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Двукратный олимпийский чемпион Ханю заявил, что попал в сборную Японии из жалости
Семья будущего прославленного фигуриста пострадала от землетрясения и цунами в марте 2011 года.
26.08.2022 20:01
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Роднина – о переходе Ширяевой в сборную Канады: Не нужно устраивать трагедию на пустом месте
Всему виной санкции ISU.
19.08.2022 18:07
Фигурное катание
автор: Артур Гичунцев
15-летняя российская фигуристка будет выступать под флагом Канады
Речь идет об Ульяне Ширяевой.
19.08.2022 11:49
Фигурное катание
автор: Александр Бойченко
Александра Трусова получила водительские права
Фигуристка похвасталась своим достижением.
17.08.2022 10:51
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Американская фигуристка обвинила Тутберидзе в травме Косторной
Россиянка дала откровенное интервью о тренировках у титулованной наставницы.
16.08.2022 23:06
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Тренер Ласицкене заявил, что научил бы Трусову прыжкам в высоту: Почему нет?
Фигуристка уже имеет опыт выступлений в легкой атлетике.
16.08.2022 16:46
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Щербакова перенесет операцию на колене
Щербакова перенесет операцию на колене
Фигуристку беспокоит давняя травма.
16.08.2022 12:50
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Синицина и Кацалапов не делали объявлений о завершении карьеры
Синицина и Кацалапов не делали объявлений о завершении карьеры
Тренер фигуристов был спровоцирован старым интервью.
14.08.2022 16:59
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Игнатьев пошел в стахановцы? Обзор футбольных мемов
Последние новости футбола - в картинках и видосиках.
Актерский дебют Валиевой, костыли Щербаковой и триксель в 13 лет. Что нового в фигурном катании
В Новогорске продолжаются контрольные прокаты лучших юниоров России, а во Франции открыли сезон лучшие юниоры «остального мира» - там завершился первый этап серии Гран-при.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 29.08.2022: на кону 2 850 000 рублей!
29 августа 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Не хуже Месси! Как Головин помог «Монако» остановить «ПСЖ»
Парижане на своем поле не смогли выиграть у монегасков (1:1), которые открыли счет с передачи Александра Головина.
Кто победит Карпина? Как «Ростов» отобрал очки у ЦСКА
В заключительном матче 7-го тура РПЛ армейцы впервые в сезоне не забили, разойдясь миром с ростовчанами.
«Есть уверенность, что не вылетим в ФНЛ». Илья Геркус — о перспективах «Торпедо»
Президент «Торпедо» Илья Геркус после поражения от «Краснодара» (1:4) рассказал об усилении команды, слухах про приход Кержакова и прогрессе в игре.
Безумный Макс: с 14-го места на 1-е! Итоги Гран-при Бельгии
Четырнадцатый этап «Формулы-1» завершился феноменальной победой действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена на «Ред Булле», который в этом сезоне не знает себе равных.
«Футбольный бог наградил Ивана за старание». Тикнизян — о хет-трике Игнатьева в матче с «Оренбургом»
Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился впечатлениями от победы в 7-м туре РПЛ (5:1).
«Час икс» для Медведева, загадка Надаля и проводы Серены. Каким будет US Open-2022
29 августа в Нью-Йорке начинается последний в нынешнем году турнир «Большого шлема». Для Даниила Медведева это будет момент истины: если российский теннисист не сможет защитить титул чемпиона US Open он, видимо, потеряет и звание первой ракетки мира.
Теперь в «Урале» тонет Гончаренко. Как «Зенит» вернулся на первое место
В 7-м туре РПЛ чемпион страны крупно выиграл в Екатеринбурге (4:0) и снова возглавил таблицу чемпионата.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика